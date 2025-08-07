Torsten und Thomas Schubert sowie Gordon Schulze aus Lützen im Burgenlandkreis nehmen an einer Rallye durch halb Europa teil. Wieso ihr Auto dabei ganz bewusst ein altes ist.

Warum drei Lützener mit einem 31 Jahre alten Opel durch halb Europa fahren

Thomas (v.l.) und Torsten Schubert sowie Gordon Schulze bereiten ihren Opel Frontera in Lützen auf die Rallye „Carbage run“ vor.

Lützen/MZ - Ein Männertrio aus Lützen im Burgenlandkreis rüstet sich für die Rallye „Carbage run“. Wohin sie die Tour führen wird und welche besonderen Regeln sie dabei einhalten müssen, lesen Sie hier.