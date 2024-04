Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Der Rosenhainer Frühlings- und Pflanzenmarkt in Köthen war am Sonnabend noch gar nicht so richtig eröffnet, da drängten sich bereits die Besucher. Zum einen waren da die Familien mit Kindern und Enkeln, die mit ihren im Heim lebenden Angehörigen einen gemütlichen Tag bei herrlichstem Frühsommerwetter verbringen wollten. Und zum anderen kamen alle Neugierigen, die schauen wollten, was Heimleiterin Diana Kammel und ihre Mitarbeiter in diesem Jahr wieder alles auf die Beine gestellt hatten. Nicht zuletzt fand auch der eine oder andere Verkehrsteilnehmer den Weg auf das Gelände, der im Zuge der Umleitung der Lohmannstraße am Pflege- und Seniorenheim vorbeifahren musste.