Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ. - Es war ein Termin mit einer gewissen Brisanz. Landrat Andy Grabner (CDU) hatte am Donnerstagnachmittag alle Schulleiter, für deren Einrichtungen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld zuständig ist, in die Kreisverwaltung nach Köthen eingeladen. Die meisten der Eingeladenen kamen mit einem ganzen Bündel von Problemen in die Kreisstadt, anderen brannte nur eine Sache auf der Seele. Fakt ist: Es lag Spannung in der Luft.