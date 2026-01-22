weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Gelbe Säcke in Anhalt-Bitterfeld: Remondis erklärt die Probleme: Was das Unternehmen zu geänderten Touren und nicht abgeholten Säcken im Altkreis Köthen sagt

Eil
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben
Tod beim Joggen? Sachsen-Anhalts SPD trauert um Innenpolitiker Rüdiger Erben

Gelbe Säcke in Anhalt-Bitterfeld Remondis erklärt die Probleme: Was das Unternehmen zu geänderten Touren und nicht abgeholten Säcken im Altkreis Köthen sagt

Die Fahrer müssten sich im Kreis erst „einfinden“, sagt eine Remondis-Sprecherin nach dem holprigen Start. Inzwischen seien aber alle Säcke abgeholt. Wirklich? Ein Bürger aus Libehna widerspricht.

Von Wolfram Schlaikier und Doreen Hoyer 22.01.2026, 10:58
In Teilen Libehnas waren die Säcke auch am Mittwoch noch da.
In Teilen Libehnas waren die Säcke auch am Mittwoch noch da. (Foto: MG)

Lünen/Libehna/MZ. - Das Abfallunternehmen Remondis, das seit Anfang 2026 für die Abfuhr von Leichtverpackungen in Gelben Säcken im Kreis Anhalt-Bitterfeld zuständig ist, hat am Mittwoch auf Fragen der MZ zu geänderten Touren, nicht abgeholten Säcken und zur Integration der Abfuhrtermine für Gelbe Säcke in die Smartphone-App „ABI-Abfall“ geantwortet.