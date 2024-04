Für Leader in Anhalt gibt es wieder ein Management, das Projektträger berät und im Antragsverfahren betreut.

Neustart für Leader in Anhalt - 11,25 Millionen Euro stehen für die nächsten fünf Jahre zur Verfügung

Köthen/MZ/her. - Für Leader in Anhalt gibt es wieder ein Management, das Projektträger berät und im Antragsverfahren betreut. Mit seinem Votum stellte der Vergabeausschuss des Kreistages auf seiner Sitzung nach Ostern die Weichen.

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld beauftragte schließlich das Regionalentwicklungsunternehmen „neuland+“ und arbeitet damit wie in der 2022 zu Ende gegangenen Förderperiode mit demselben Büro zusammen. Am Montag dieser Woche unterzeichneten Landrat Andy Grabner und Leader-Managerin Kerstin Adam-Staron am Standort Bitterfeld der Landkreisverwaltung den Vertrag.

In den kommenden fünf Jahren stehen für Projekte in Anhalt aus den Fördermitteltöpfen der Europäischen Union und des Landes Sachsen-Anhalt 11,25 Millionen Euro für Projekte im ländlichen Raum zur Verfügung. Deutlich mehr als zuvor: Zwischen 2014 und 2022 konnten etwa fünf Millionen Euro umgesetzt werden, heißt es auf der Internetseite der Leader-Region Anhalt, die mittlerweile als Verein organisiert ist. Vorsitzender ist der frühere Landrat Uwe Schulze.

Neben Kerstin Adam-Staron gehören zum Team von „neuland+“ Jessica Kniza als Assistentin und Joseph Roßteuscher in der Managementposition. Ab sofort beraten sie zu konkreten Projektideen.

Weitere Informationen finden sich auf der Seite leader-anhalt.de. Die Leader-Managerin kann unter der Mobilfunknummer 0162/8 94 94 55 oder per Mail an [email protected] kontaktiert werden. Der Vereinsvorstand ist nach wie vor unter [email protected] erreichbar.