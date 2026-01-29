Die Eröffnung des 24-Stunden-Marktes „Unser Schopp“ sollte eigentlich Ende 2025 sein. Die MZ hat sich erkundigt wegen der Verzögerung. Woran liegt's?

Neuer Dorfladen in Radegast lässt auf sich warten: Wie geht es jetzt weiter?

In Burgkemnitz gibt es bereits seinen solchen Dorfladen.

Radegast/MZ. - Eigentlich sollte Ende 2025 schon die Eröffnung gefeiert werden: Dann sollten die ersten Kunden den 24-Stunden-Einkaufsmarkt nahe der Radegaster Kirche nutzen können. Dieses Ziel hatte jedenfalls Marius Schiel von „Unser Schopp“ im vergangenen Jahr im Gespräch mit der MZ genannt.