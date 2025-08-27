Einkaufen im Südlichen Anhalt Abo-Verträge für den Radegaster Dorfladen werden verschickt: „Unser Schopp“ auf der Zielgeraden?
Am Radegaster Markt soll ein 24-Stunden-Laden in einem Container entstehen. Nun gab es grünes Licht für die Förderung und den Bauantrag. Wann der Laden eröffnet haben soll und welche Pläne die Betreiber sonst noch haben.
27.08.2025, 14:00
Radegast/MZ. - Viele Bürger und Bürgerinnen in Radegast werden in den kommenden Tagen Post bekommen von „Unser Schopp“. Darin werden die Verträge für das so genannte Dorfladen-Abo sein, für das sie in den vergangenen Monaten Interesse bekundet hatten. Denn bis zum Ende des Jahres soll der neue 24-Stunden-Laden am Radegaster Markt eröffnet werden, sagt Marius Schiel von der Zörbiger Firma „Unser Schopp“ am Dienstag auf MZ-Nachfrage.