Nach 30 Jahren übergeben Hans-Ulrich Zimmer und Thomas Rau ihr Ingenieurbüro in Köthen an die nächste Generation. Michael Zimmer hat nun das Sagen.

Köthen/MZ - Da sind Hans-Ulrich Zimmer und Thomas Rau absolut einer Meinung: Wenn man 30 Jahre erfolgreich ein Ingenieurbüro führt, sich dann allmählich zurückziehen und die Geschicke an die nächste Generation übergeben kann, „dann ist das gerade in der heutigen Zeit ein ganz glücklicher Umstand“, formuliert Thomas Rau. In Zeiten, in denen viele Betriebe keinen Nachfolger finden, notgedrungen für immer schließen müssen, meint er. In diesem Fall ist das anders.