Bernburg/MZ. - Betritt man den kleinen Laden an der Lindenstraße 24 auf dem oberen Boulevard in Bernburg, zieht einem ein unbekannter Duft entgegen. Etwa nach Gewürzen, die man in diesen Breiten eigentlich nirgends finden kann. An der Wand über den Regalen hängen Tüten mit langem Kunsthaar – in Türkis, Pink, aber auch Braun und Blond. Darunter Kosmetik und Konserven. Ibrahima Jakite und seine Frau Aissatou Darame haben sich mit ihrem Afrika-Shop namens Aischeboutique einen lang ersehnten Traum erfüllt.