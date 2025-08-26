30 km/h war der VW-Fahrer zu schnell unterwegs. Doch das ist nicht sein einziges Problem.

Weißandt-Gölzau/MZ. - Eine Geschwindigkeitskontrolle hat für einen 39 Jahre alten VW-Fahrer gleich doppelt Folgen. Der Mann war am Montag, 25. August, gegen 16.30 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in der Hauptstraße in Weißandt-Gölzau geblitzt worden. Das Geschwindigkeitsmessgerät zeigte 80 km/h an, obwohl innerorts nur 50 km/h erlaubt sind.

Bereits als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, nahmen sie beim Fahrer starken Alkoholgeruch wahr. Der Mann musste sich daraufhin einem Test unterziehen. Dieser wies ein vorläufiges Ergebnis von 1,3 Promille aus. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die weitere Fahrt untersagt.