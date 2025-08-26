Der Ortschaftsrat will bei der anstehenden Sanierung des Innenstadtrings von Bitterfeld Ärger minimieren. Die Stadt soll Monate vor Baubeginn eine Umleitungs- und Wegeplanung vorlegen. Doch der Zeitplan geht schon jetzt nicht mehr auf.

Früher Plan der Umleitungen wird gefordert - Doch ist der überhaupt möglich?

Bitterfeld/MZ. - Die Sanierung des Bitterfelder Innenstadtrings, die nach ihrer Verschiebung nun im Frühjahr 2026 beginnen soll, sorgt schon jetzt für Sorgen und Forderungen bei Betroffenen. Vor allem die Erreichbarkeit von Einrichtungen, die direkt an den betroffenen Straßen Ratswall, Töpferwall, Plan und Teichwall liegen, aber auch der Innenstadt insgesamt mit Marktplatz und Burgstraße treiben die Gemüter um. Deshalb macht der Ortschaftsrat nun Forderungen auf. Doch sind diese realistisch?