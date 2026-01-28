Wie sinnvoll ist es, sich durch einen Anruf in der Praxis krankschreiben lassen zu können? Oder wird die Regelung allzu oft missbräuchlich genutzt? Die MZ sprach darüber mit Hausärzten aus dem Altkreis Köthen.

Krankschreibung per Telefon abschaffen? Das sagen Ärzte aus Köthen und Umgebung dazu

Volle Hausarzt-Praxen sind eher die Regel. Bei leichten Infekten kann man sich für ein paar Tage auch durch einen Anruf krankschreiben lassen.

Köthen/MZ. - Rufen zahllose Patienten in den Hausarztpraxen der Region an, weil es schnell und einfach ist, auf diese Weise ein paar Tage krankgeschrieben zu werden? „Es gibt Patienten, die rufen an, weil sie erkältet sind. Aber das ist eher die Ausnahme als die Regel“, sagt Dr. Ralf Hennen, Facharzt für Allgemeinmedizin in Köthen. Und das ist aus seiner Sicht „auch nicht der Grund, dass die Zahlen so hoch sind“.