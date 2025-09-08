Was Buchheim den Männern vorwirft, wie die die Lage beurteilen und in welchen Orten sich regionale CSD-Akteure vom Landesverein distanzieren.

Köthens Oberbürgermeisterin zeigt zwei Organisatoren des CSD an

Christina Buchheim (M.) und andere Politiker der Partei „Die Linke“ gingen mit bei der Demonstration zum CSD in Köthen.

Köthen/MZ. - Rund 300 Menschen aller Altersgruppen hatten beim Christopher Street Day (CSD) in Köthen für Gleichberechtigung und sexuelle Vielfalt demonstriert. Die Konflikte und gegenseitigen Schuldzuweisungen in Vorbereitung des CSD am 12. Juli haben nun ein negatives Nachspiel.