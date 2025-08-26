EIL
Immer weniger Kinder Sparkurs beim Kita-Personal - Warum 46 Erzieherinnen in Köthen bald ihre Arbeitszeit reduzieren
Der Sozialausschuss des Köthener Stadtrats diskutierte über Bericht und Prognose der Stadtverwaltung. Ob die Elternbeiträge steigen werden, ist noch offen.
Aktualisiert: 26.08.2025, 15:41
Köthen. - Die Stadtverwaltung Köthen wird angesichts sinkender Geburten im nächsten Jahr über Einsparungen beim Personal in Krippen und Kindergärten nachdenken müssen. Auch die von Eltern zu zahlenden Beiträge könnten im Zuge dessen steigen.