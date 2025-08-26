weather heiter
Immer weniger Kinder Sparkurs beim Kita-Personal - Warum 46 Erzieherinnen in Köthen bald ihre Arbeitszeit reduzieren

Der Sozialausschuss des Köthener Stadtrats diskutierte über Bericht und Prognose der Stadtverwaltung. Ob die Elternbeiträge steigen werden, ist noch offen.

Von Wolfram Schlaikier Aktualisiert: 26.08.2025, 15:41
Die Erzieherinnen Paula Vogel (hinten rechts) und Vivien Trzop betreuen die Gruppe der „Eichhörnchen“ in der Kita Löwenzahn in Köthen.
Köthen. - Die Stadtverwaltung Köthen wird angesichts sinkender Geburten im nächsten Jahr über Einsparungen beim Personal in Krippen und Kindergärten nachdenken müssen. Auch die von Eltern zu zahlenden Beiträge könnten im Zuge dessen steigen.