Regina Minasch-Elze vom Tierheim erklärt, dass der 2022 ausgehandelte Vertrag die Kosten nicht mehr deckt. Kommunalpolitiker wollen vor Erhöhung der Zuschüsse Zahlen sehen.

Die Tierheimmitarbeiter Claudia Fischer und Daniel König portionieren Futter, um es an die dort untergebrachten Hunde auszuteilen.

Köthen/MZ. - Das Tierheim in Köthen ist weiterhin bereit, Fundtiere aus Köthen, dem Südlichen Anhalt und der Gemeinde Osternienburger Land aufzunehmen. Das ginge angesichts der gestiegenen Preise in den vergangenen drei Jahren – so lange lief der Vertrag mit den Kommunen – aber nicht mehr zu den 2022 ausgehandelten Konditionen. Das erklärte Regina Minasch-Elze, Leiterin des Tierheims und Vorsitzende vom Tierschutzverein Köthen/Anhalt und Umgebung. Vor Weihnachten hatte sie der MZ erklärt, dass der Verein rund 55.000 Euro Einnahmen pro Jahr habe, denen Ausgaben von rund 200.000 Euro gegenüberstünden.