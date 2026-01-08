Tierheim Köthen Jetzt reden die Köthener Stadträte
Regina Minasch-Elze vom Tierheim erklärt, dass der 2022 ausgehandelte Vertrag die Kosten nicht mehr deckt. Kommunalpolitiker wollen vor Erhöhung der Zuschüsse Zahlen sehen.
Köthen/MZ. - Das Tierheim in Köthen ist weiterhin bereit, Fundtiere aus Köthen, dem Südlichen Anhalt und der Gemeinde Osternienburger Land aufzunehmen. Das ginge angesichts der gestiegenen Preise in den vergangenen drei Jahren – so lange lief der Vertrag mit den Kommunen – aber nicht mehr zu den 2022 ausgehandelten Konditionen. Das erklärte Regina Minasch-Elze, Leiterin des Tierheims und Vorsitzende vom Tierschutzverein Köthen/Anhalt und Umgebung. Vor Weihnachten hatte sie der MZ erklärt, dass der Verein rund 55.000 Euro Einnahmen pro Jahr habe, denen Ausgaben von rund 200.000 Euro gegenüberstünden.