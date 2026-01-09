Nur für die Südharzer Ortsteile Roßla und Rottleberode weist die Statistik noch eine vierstellige Einwohnerzahl aus. Ein Geburtsjahrgang ist dabei am stärksten vertreten.

Immer weniger Einwohner: Südharz verliert 370 Menschen seit 2020 - Geburtenrate weiter im Sinkflug

Mehr kleine Erdenbürger wären in der Gemeinde Südharz mehr als willkommen.

Südharz/MZ. - Es ist eine durchaus ernüchternde Statistik, die Kevin Seifert vom Einwohnermeldeamt der Gemeinde Südharz kürzlich dem Gemeinderat vorgestellt hat. Denn die Zahl der Einwohner ist auch im vergangenen Jahr zurückgegangen und erst recht gegenüber dem Jahr 2020.