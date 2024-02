Instandsetzung dringend notwendig „Jeder Euro zählt“ - Weitere Spenden für Sanierung der baufälligen jüdischen Kapelle in Köthen

Besucher einer Ausstellung über Alfred Tokayer und einer Filmvorführung in Gedenken an das Novemberpogrom von 1938 haben 673,70 Euro für die Sanierung der jüdischen Kapelle in Köthen. Es könnte noch Geld dazu kommen.