In Köthen startet die längste Route am Welterbe-Radeltag

Köthen/MZ - Zahlreiche Radfahr-Fans werden sich an diesem Samstag am Muldestausee in Schlaitz treffen und dort ein buntes Fest erleben. Denn der Verein WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg organisiert erneut den WelterbeRadeltag. Und dessen Ziel ist nach Aken im vergangenen Jahr nun Schlaitz in der Gemeinde Muldestausee.