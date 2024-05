_3bBj47aYa7hu4hihc78R7aog7f

Ein 28 Jahre alter Marokkaner ist am Amtsgericht vom Vorwurf des schweren sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen freigesprochen worden.

„Es konnte nicht nachgewiesen werden, dass der Angeklagte wusste, dass das Opfer erst 13 Jahre alt ist“, sagte Richterin Sabine Alvermann am Ende des Prozesses, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hatte. „Ob die Staatsanwaltschaft in Berufung geht, kann ich natürlich nicht sagen.“

Dem zur Tatzeit 24-Jährigen war vorgeworfen worden, im Sommer 2020 in der Wohnung eines Bekannten in der Leipziger Straße in Köthen die damals 13-Jährige auf den Mund geküsst zu haben. Dann habe er sich von ihr oral befriedigen lassen, wobei seine Handlungen „mehr oder weniger mit Einvernehmen des Kindes“ stattgefunden hätten, „weil das Mädchen damals in den Angeklagten verliebt war“, wie es der Staatsanwalt ausgedrückt hatte (die MZ berichtete).

Drei Prozesse am Gericht

Das Mädchen aus Köthen war in zwei weiteren Verfahren am Amtsgericht das mutmaßliche Opfer: Mitte Februar war ein zur Tatzeit 21-jähriger Palästinenser vom Vorwurf des sexuellen Missbrauchs freigesprochen worden (die MZ berichtete). Anfang März wurde gegen einen zur Tatzeit 18-jährigen Flüchtling aus Syrien wegen sexuellen Missbrauchs der 13-Jährigen verhandelt. Das Verfahren sei „gegen eine Arbeitsauflage – der Angeklagte muss binnen sechs Monaten 150 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten – vorläufig eingestellt worden“. Das teilte Frank Straube mit, Vorsitzender Richter am Landgericht und Sprecher der Amtsgerichte. „Erfüllt er die Auflage, erfolgt die endgültige Einstellung“, so Straube weiter.

Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau teilte auf Nachfrage mit, dass die Zahl der Ermittlungsverfahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern laut Paragraf 176 Strafgesetzbuch im Gebiet der Inspektion – die Kreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg sowie die Stadt Dessau-Roßlau – seit 2013 „auf einem gleichbleibenden Niveau im oberen, zweistelligen Bereich“ lägen. Der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zufolge wurden 2013 insgesamt 84 Ermittlungsverfahren eingeleitet, 2018 waren es 79. 2023 wurden 85 Verfahren eingeleitet.

Urteile sind nicht bekannt

Wie viele Anklagen an Amtsgerichten und am Landgericht Dessau-Roßlau diese Ermittlungsverfahren zur Folge hatten und wie viele der Angeklagten freigesprochen und wie viele verurteilt worden sind, das konnte Frank Pieper, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau, nicht mitteilen. „Alle Akten müssten händisch geprüft werden und das übersteigt bei weitem das Maß einer Presseauskunft“, schrieb er in einer E-Mail. Gerichtssprecher Frank Straube hatte an das Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz des Landes als mögliche Quelle verwiesen, die MZ hat im Ministeriums nachgefragt und wird die Auskunft nachreichen.