Zu einem Wohnungsbrand sind Feuerwehrleute am Samstagnachmittag ausgerückt. Es war nicht der einzige Einsatz an diesem Wochenende.

Feuer war in der Küche ausgebrochen: 25.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in der Springstraße

Feuerwehreinsätze in Köthen

Das Feuer brach in der Küche im Erdgeschoss aus.

Köthen/MZ. - Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter den Köthener Feuerwehrleuten. So rückten sie am Sonnabend gegen 15.20 Uhr in die Springstraße zu einem Wohnungsbrand aus.