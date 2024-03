In der Nacht zum Sonnabend Feuer in einem Einfamilienhaus in Piethen - Polizei schätzt Schaden auf 50.000 Euro

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Piethen im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist in der Nacht zum Sonnabend hoher Sachschaden entstanden. Die Hausbewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht.