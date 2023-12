Weihnachtszirkus mit Jan Böhmermann sammelt 900.000 Euro - Große Spende für Projekte in Köthen

Moderator Jan Böhmermann wird unter anderem den CSD in Köthen unterstützen. Beim Weiohnachtszirkus seines Podcast "Fest und Flauschig" sammelten r und Musiker Oli Schulz schon rund 900.000 Euro ein.

Berlin/MZ/AIL - Beim Weihnachtszirkus des „Fest & Flauschig“-Podcasts von Jan Böhmermann und Oli Schulz sind am Samstagabend rund 689.000 Euro zusammen gekommen. Bis Sonntagabend 18 Uhr wuchs das Spendenkonto auf rund 810.000 Euro. Am Montagmittag sind es schon beinahe 900.000 Euro, Tenenz weiter steigend.

Beeindruckende Spendensumme

Ein Viertel dieser Summe, nach aktuellem Stand wären das deutlich über 200.000 Euro, gehen an die Köthener „Partnerschaft für Demokratie“, die unter anderem den „Christopher Street Day“ 2024 in Köthen unterstützen will.

Weitere Spendenmöglichkeiten

Noch bis 8. Januar 2024 kann für die Köthener Initiative und drei weitere Projekte - die Thüringer Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, das Johanniter-Kinderhaus „Pusteblume“ in Burg (Landkreis Spree-Neiße) und die Organisation „Hateaid“ - online gespendet werden. Im vergangenen Jahr hatte die Spendensumme am Ende der Aktion bei rund 1,6 Millionen Euro gelegen.

Online-Spendenaktion des Podcasts „Fest & Flauschig: https://festundflauschig.byspotify.com/

Der Moderator Jan Böhmermann und der Musiker Oli Schulz meldeten sich diesmal live aus dem Sauriersaal des Museums für Naturkunde in Berlin.

Gäste der Weihnachtsausgabe des Podcasts waren die Schauspielerin Palina Rojinski, der Podcaster Tommi Schmitt (Podcast „Gemischtes Hack“) und der Schauspieler Bjarne Mädel („Mord mit Aussicht“, „Der Tatortreiniger“).