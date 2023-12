Weimar/Nordhausen/Berlin - Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora freut sich über einen Spendenaufruf von Moderator Jan Böhmermann und Musiker Olli Schulz. „Dafür ganz herzlichen Dank an die beiden und an alle Spender:innen!“, schrieb die Weimarer Stiftung in der Nacht zum Montag auf der Plattform X (vormals Twitter). Böhmermann und Schulz hatten in ihrem gemeinsamen Podcast die Stiftung als eine Einrichtung genannt, die vom Erlös aus ihrer jährlichen Spendenaktion „Fest und Flauschig Weihnachtszirkus“ profitieren sollen.

Im Podcast lobte Böhmermann („ZDF Magazin Royale“) die Arbeit der Gedenkstätten. Sie leisteten viel Bildungsarbeit und klärten die Leute auf darüber, was dort passiert sei. „Und sorgen hoffentlich dafür, dass sowas nicht wieder passiert“, so Böhmermann. Der „Weihnachtszirkus“ soll am 16. Dezember im Berliner Naturkundemuseum stattfinden.

Das ehemalige Konzentrationslager und heutige Gedenkstätte Buchenwald liegt nahe Weimar, die Gedenkstätte Mittelbau-Dora in der Stadt Nordhausen. In das KZ Buchenwald hatten die Nationalsozialisten von 1937 bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs rund 280.000 Menschen aus ganz Europa verschleppt, 56.000 kamen ums Leben. Im KZ Mittelbau-Dora mussten 60.000 Häftlinge Zwangsarbeit leisten, 20.000 starben.