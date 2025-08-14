Passanten entdecken im Weißen See einen leblosen Menschen. Sie versuchen zu helfen - allerdings ohne Erfolg. Was ist bislang über den Fall bekannt?

Berlin - Ein Mensch ist bei einem Badeunfall im Weißen See im Berliner Nordosten ums Leben gekommen. Passanten entdeckten am Mittwochnachmittag den Körper eines leblosen Menschen im Wasser, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach holten sie die Person aus dem Wasser und versuchten sie wiederzubeleben. Allerdings erfolglos.

Alarmierte Rettungskräfte konnten den Angaben zufolge nur noch den Tod feststellen. Die Identität des Toten ist bislang unklar. Die Polizei geht nach bisherigen Erkenntnissen von einem Badeunfall aus.