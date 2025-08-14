Jena - Nach einem Brand von etwa 40 Strohballen in der Nähe von Jena ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Bei dem nach einer Stunde von der Feuerwehr gelöschten Brand sei ein Schaden von 1.600 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Anwohner hatten das Feuer am Mittwochabend auf einem Feld zwischen Jena und Porstendorf (Saale-Holzland-Kreis) bemerkt. Die Feuerwehr benötigte etwa eine Stunde, um die Flammen zu löschen.

Wegen der Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ersten Ermittlungen zufolge sollen sich in dem Bereich zuvor vier Jugendliche aufgehalten haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten.