Feuerwehr gibt Hinweise Falscher Alarm in Köthen - Besorgte Bürger halten Schein von Feuerschalen für Brände

Die Köthener Feuerwehr hatte in diesem Jahr bereits drei Einsätze wegen der beliebten Stahlschalen - dreimal Fehlalarm. Die Feuerwehr rät, sich genau zu überzeugen, was wirklich vorgeht, ehe Alarm ausgelöst wird. Die Kameraden könnten sonst an wichtigeren Einsatzorten fehlen.