Köthen/MZ. - Die Umsetzung des Digitalpaktes Schulen umtreibt die Mitglieder des Kreistages von Anhalt-Bitterfeld immer wieder. Kein Wunder, es ist ein Thema, welches auch bei jedem von ihnen vor der Haustür liegt, denn der Landkreis ist für die Ausstattung von fast 30 Schulen, die in seiner Verantwortung liegen, zuständig – von Berufsschulen über Gymnasien, Sekundar- und Förderschulen.

Detaillierte Übersicht

Auf der vorletzten Sitzung der aktuelle Wahlperiode am Donnerstagabend hat Landrat Andy Grabner (CDU) dem Kreistag eine Information zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule als Tischinformation präsentiert. Und aus dieser geht hervor, dass noch einiges zu tun ist. Vor der finalen Fertigstellung und einer geplanten Abrechnung der Kosten bis zum 31. Mai dieses Jahres stehen nur vier Einrichtungen: Ein Teil der Sekundarschule Ciervisti in Zerbst, die Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ und das Ludwigsgymnasium in Köthen sowie die Sekundarschule Raguhn. Bei sieben Schulen fehlt die Planung ihrer digitalen Ausstattung, bei der größten Anzahl der Bildungseinrichtungen sind Aufträge vergeben oder befinden sich in der Ausschreibung. Aus diesem Grund fand Landrat Grabner die zuletzt öffentlich geübte Kritik des Schulleiters der Köthener „Völkerfreundschaft“ am Landkreis komplett unberechtigt und artikulierte dies auch deutlich in seinem Bericht während der Kreistagssitzung.

100.000 Euro für Digitales

„Die ,Völkerfreundschaft‘ ist eine der am besten ausgestatteten Schulen des Landkreises. Wir haben für sie in den Jahren 2019 und 2024 zwei Computer-Kabinette angeschafft, haben im Zuge der Sanierung der Einrichtung in zehn Räumen digitale Tafeln fest installiert, die durchweg internetfähig sind. Es gibt acht mobile digitale Displays. 80 Prozent der Räume der Schule sind WLAN-fähig. Am noch übrigen Rest arbeiten wir. Es wurden bereits 100.000 Euro in die digitale Ausstattung gesteckt. Die Anschaffung weiterer aktiver Technik ist in der Planung. Und im übrigen war der Schulleiter anwesend, als wir die Abnahme durchgeführt haben, die als ,mängelfrei’ protokolliert wurde“, erklärte Grabner in durchaus scharfem Ton.

Das meiste Geld ist verplant

Die Kreistagsmitglieder – auch jene, die sich bei einem Rundgang kürzlich die Schule angesehen haben – nahmen die Kritik zur Kenntnis. Unabhängig davon hat der Landkreis aber bei 23 Schulen mit zeitlich offenem Ausgang noch ein dickes Brett zu bohren. Die Zeit drängt, der Digitalpakt Schule, den der Bund inklusive Nachsteuerung mit 6,5 Milliarden Euro fördert, ist bis Ende 2024 ausgelegt. Das meiste Geld ist offensichtlich verplant, doch der Bedarf zur Digitalisierung ist nach wie vor groß. Mittlerweile drängen die Bundesländer den Bund, den Digitalpakt bis 2030 zu verlängern. Ein breites Bündnis aus Lehrerschaft, Eltern, Schulträgern und der Digitalwirtschaft warnen eindringlich vor dem Auslaufen des Digitalpakts Schule im Mai 2024.