Zu einer Auseinandersetzungen zwischen bis zu 20 jungen Männern ist es vor einer Bar in der Neustädter Passage in Halle gekommen. Es gab Verletzte.

Vor einer Bar in der Neustädter Passage in Halle wurde Pfefferspray versprüht.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einer Auseinandersetzung mit bis zu zwanzig jungen Männern ist es am Dienstagabend in der Neustädter Passage in Halle gekommen, so die Polizei auf Nachfrage.

Demnach sollen laut Zeugenberichten gegen 20.30 Uhr bis zu 20 Jungen und Männer an dem Zwist vor einer Bar beteiligt gewesen sein. Die verständigte Polizei habe vor Ort noch sieben Männer zwischen 15 und 27 Jahren feststellen können. Da Pfefferspray im Zuge der versprüht worden sei, mussten zwei Beteiligte mit Augen- und Atremreizungen medizinisch behandelt werden. Ein Verletzter habe eine leichte Schnittverletzung aufgewiesen, heißt es. Schwerverletzte habe es aber nicht gegeben.

Ob ein Messer bei den Auseinandersetzungen zum Einsatz kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen zu dem Fall.