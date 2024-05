SLK LIVE: DER NEWSBLOG Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

In Nienburg wird das Schwimmbad auf Vordermann gebracht, in Schönebeck sorgen Sticker aus der Nazi-Szene für Aufregung, in Egeln werden die Bürger gleich zweimal zur Kommunalwahl eingeladen: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.