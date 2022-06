„Eigentlich eine Routinestrecke“: Lkw-Unfall mit 16-Jähriger bei Aken sorgt für Fragen und Betroffenheit

Der Unfall, bei dem am Dienstag nahe Susigke eine junge Frau schwer verletzt worden war, ist das bestimmende Thema. Die 16-Jährige wird in Dessau behandelt.

Susigke/MZ - Die Nachricht von dem schweren Verkehrsunfall, der sich Dienstagmittag in der Nähe des Akener Ortsteils Susigke ereignet hatte, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Auch am Mittwoch hielten zahlreiche Kraftfahrer an jener Stelle an, wo Spuren in der Böschung und Kreidezeichen auf der Straße an das Geschehen vom Vortag erinnern.