16-jährige Fußgängerin wird bei Aken wird von einem Lkw erfasst und schwerst verletzt

Aken/Susigke/MZ - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landstraße bei Aken ist am Dienstagvormittag ein 16-jähriges Mädchen von einem Lkw erfasst und schwerst verletzt worden. Das hat die Polizei in Dessau am Abend mitgeteilt.

Nach bisherigem Erkenntnisstand war die Jugendliche gegen 11.30 Uhr am linken Fahrbahnrand der Kreisstraße 2509 in Richtung Susigke entlang gelaufen. Ein 32-jähriger Mann aus Leipzig war mit einem Lkw MAN in die selbe Richtung unterwegs, geriet aber aus noch ungeklärter Ursache auf die linke Seite der Fahrbahn und erfasste das Mädchen von hinten. Anschließend kam der Lkw nach links von der Fahrbahn ab und in einer Böschung zum Stehen.

Die 16-Jährige aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde durch Rettungskräfte geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Krankenwagen schwerstverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der LKW-Fahrer musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Maßnahmen vor Ort wurden von Kräften der Feuerwehr Aken unterstützt.

Der Lkw wurde sichergestellt. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde von Kräften des Zentralen Verkehrs- und Autobahndienstes der Polizeiinspektion Dessau durchgeführt. Die Ermittlungen zum Geschehensablauf dauern an.