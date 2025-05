Mit Gästen aus ganz Deutschland rechnet der Verein „Rondo la kulturo coethen“, der am Sonntag zum vierten Mal ein Fest für Zeitreisende ausrichtet.

Köthen/MZ. - Ein Fest ganz nach ihrem Geschmack sei das. Kerstin Beutler macht aus ihrer Begeisterung gar kein Geheimnis. Sie liebt es, Teil der Steampunk-Szene zu sein. Und sie kann es kaum erwarten, dass am Sonntag im Schlosspark endlich wieder ein Steampunk-Fest stattfindet – das vierte mittlerweile. „Wir erwarten Gäste aus ganz Deutschland“, kündigt sie an und will neugierig auf Künstler und Musiker machen, „die viele Köthener bestimmt noch nicht gesehen haben“.