Ein Motorradfahrer ist auf dem Mariendorfer Damm unterwegs. An der Kreuzung mit der Richterstraße kommt es zu einem Zusammenstoß - mit schweren Folgen für den Zweiradfahrer.

Unfall auf Mariendorfer Damm: Motorradfahrer in Lebensgefahr

Berlin - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf dem Mariendorfer Damm schwer verletzt worden und schwebt derzeit in Lebensgefahr. Der Mann war am Dienstagabend auf der Straße im Berliner Bezirk Tempelhof-Schöneberg unterwegs, als er an der Ecke zur Richterstraße mit einem Auto zusammenprallte, wie die Polizei mitteilte.

Zum Alter des Motorradfahrers sowie zum genaueren Geschehen konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Auch zum Zustand des Autofahrers gab die Polizei bisher keine Auskunft.