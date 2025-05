Unternehmensverband rechnet mit Aufschwung in diesem Jahr

Unternehmen in Berlin und Brandenburg wünschen sich einen deutlichen Bürokratieabbau. (Symbolbild)

Berlin - Unternehmen in Berlin und Brandenburg rechnen schon bald mit einem wirtschaftlichen Aufschwung. Er erwarte, dass er im Laufe des Jahres spürbar werde, sagte der Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg (UVB), Sven Weickert, dem RBB-Inforadio. „Wir haben ja auch noch den Sonderfonds für die Infrastruktur. Das wird ja eine Sonderkonjunktur auslösen. Das ist völlig klar.“

„Der Investitionsbooster beispielsweise, diese 30 Prozent Abschreibung auf Ausrüstungsinvestitionen, wird eine Nachfrage, gerade in der Industrie auslösen“, so Weickert weiter. „Und da sind wir in Berlin und Brandenburg gut aufgestellt.“

Die Stimmung hat sich schon verändert

Die Unternehmen erlebten bereits eine völlig andere Stimmung. „Die wichtigste Erwartung an die Bundesregierung ist ja schon erfüllt: Man redet wieder miteinander“, sagte Weickert. „Wir suchen den Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik, aus dieser Krise zu kommen.“

Es gehe darum, wieder international wettbewerbsfähig zu werden. Dazu brauche es diese Investitionsunterstützung. Wichtig seien auch wettbewerbsfähige Energiekosten und ein Bürokratieabbau.

Es müsse eine Art Dreifach-Check für alle Gesetze geben: „Das Erste ist ein Praxischeck: Brauchen wir dieses Gesetz überhaupt?“, erklärte Weickert. „Das Zweite ist ein Digitalcheck: Ist das digital umsetzbar, dieses Gesetz? Und das Dritte ist ein Belastungscheck: Was kostet das die Wirtschaft?“ Notwendig sei eine deutliche Reduzierung.