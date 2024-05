Für einen Teil der Ladenfläche des Wowi-Wohn- und Geschäftshauses an der Carl-Ritter-Straße in Quedlinburg im Harz gibt es einen neuen Mieter. Wer hier wann einziehen wird.

Für den rechten Bereich der Ladenfläche des Wowi-Hauses an der Carl-Ritter-Straße gibt es einen neuen Mieter. Hier wird gerade umgebaut.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ. - In dem großen Laden an der Quedlinburger Carl-Ritter-Straße, in dem sich zuletzt ein Schuh- und ein Bekleidungsgeschäft befanden, wird gearbeitet: Eine Zwischenwand ist eingezogen, im Bereich rechts davon werden Kabel verlegt, wird renoviert. Für diesen gut 145 Quadratmeter großen Teil der Ladenfläche gibt es einen neuen Mieter, erklärt Sven Breuel, Geschäftsführer der Wohnungswirtschaftsgesellschaft Quedlinburg mbH auf Anfrage. Die Wowi ist Eigentümerin des Wohn- und Geschäftshauses.