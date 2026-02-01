Ein 69-Jähriger aus Köthen wollte Möbel über das Internet bestellen. Plötzlich gingen von seinem Konto rund 600 Euro für eine Reise ab, die er nicht gebucht hat.

Köthen/MZ - Auf Onlinebetrüger hereingefallen ist ein 69-Jähriger aus Köthen. Nach Polizeiangaben wollte der Mann bereits am 14. Januar im Internet Möbel kaufen. Er habe sich dafür auf einer Webseite angemeldet und versucht, über ein angeknüpftes bekanntes Bezahlsystem die Möbel zu bezahlen, was jedoch mehrfach misslang.

Am 28. Januar habe der Geschädigte einen Anruf von einer vermeintlichen Mitarbeiterin des Zahlungsdienstleisters bekommen, die ihn auf die angebliche Sperrung seines Kontos beim Bezahldienstleister ansprach. „Um die Sperrung aufzuheben, sollte der Geschädigte zwei ihm zugesandte Codes in der App des Bezahldienstleisters eingeben“, teilt die Polizei mit. Kurz danach habe der Mann die Bestätigung einer nicht von ihm getätigten Reisebuchung über rund 600 Euro bekommen.

Die Polizei rät: „Stets aktuell gehaltene Anti-Viren-Programme können viele gefälschte Webseiten und sogenannte Fakeshops erkennen, im Zweifelsfall kann auch der ,Fakeshop-Finder‘ der Verbraucherzentralen genutzt werden.“