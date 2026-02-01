In Draschwitz und Bornitz sind die Gehwege entlang der Bundesstraße weiter verschneit und schwer begehbar. Wer ist in der Pflicht?

Es bleibt Winter: Wer räumt Fußwege an der B2 ?

Der Fußweg entlang der B 2 in Draschwitz wird seit Tagen nicht beräumt.

Draschwitz/MZ. - Schnee, Winter, Glätte. Mehrere Einwohner aus der Elsteraue kritisieren ungeräumte Fußwege, vor allem entlang der Bundesstraße 2, etwa in Bornitz und Draschwitz. Wer ist für die Räumung des Fußweges in der Zeitzer Straße verantwortlich, fragt Kornelia Lück aus Draschwitz. Im Dorf befindet sich die ehemalige Kaufhalle Nah und Frisch, der Laden ist längst geschlossen, aber gleich nebenan befinden sich das Domizil der Hebamme und eine Zahnarztpraxis.