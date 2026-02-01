Eil
Handball-Regionalliga Mitte 7:0-Lauf vor der Pause und Keeper mit 50-Prozent-Quote: HCB beendet Ergebniskrise
Lion Schmidt pariert rund die Hälfte der Würfe des Gegners. Burgenland-Männer bezwingen Hallenser souverän. Frauen des Clubs erreichen im Topspiel ein Remis.
Aktualisiert: 01.02.2026, 17:02
Naumburg/Plotha. - Es geht doch! Mit einem souverän herausgespielten 29:23-Heimsieg im Landesderby am Samstagabend gegen den USV Halle haben die Regionalliga-Handballmänner des HC Burgenland zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beide Teams waren mit 0:4 Zählern in das neue Jahr gestartet; die Einheimischen haben diese Negativserie stoppen und nach Punkten mit den „Panthern“ (jetzt je 20:16) gleichziehen können.