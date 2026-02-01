Lion Schmidt pariert rund die Hälfte der Würfe des Gegners. Burgenland-Männer bezwingen Hallenser souverän. Frauen des Clubs erreichen im Topspiel ein Remis.

Trainer Fabian Kunze und seine Schützlinge bejubeln eine gelungene Aktion: Nachdem sie mit 0:4 Punkten ins neue Jahr gestartet waren, feierten die Burgenländer am Samstag im „Euroville“ einen souveränen Heimsieg gegen den USV Halle.

Naumburg/Plotha. - Es geht doch! Mit einem souverän herausgespielten 29:23-Heimsieg im Landesderby am Samstagabend gegen den USV Halle haben die Regionalliga-Handballmänner des HC Burgenland zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beide Teams waren mit 0:4 Zählern in das neue Jahr gestartet; die Einheimischen haben diese Negativserie stoppen und nach Punkten mit den „Panthern“ (jetzt je 20:16) gleichziehen können.