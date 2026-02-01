Eil
Handball-Bundesliga „Markt ist ziemlich leer“: Wildcats droht ein Notstand im Tor
Union Halle-Neustadt droht ein langer Ausfall von Torfrau Ela Szott. Auch Marijana Ilic ist verletzt. Sportchef Felix Gühlcke sucht deshalb nach Ersatz. So ist der Stand.
Halle/MZ/TG. - Der erste Anruf ging raus an seinen Mentor. Als Felix Gühlcke und die Wildcats am Samstagabend auf der Rückreise vom Spiel beim VfL Oldenburg waren, telefonierte der Sportchef der halleschen Bundesliga-Handballerinnen mit seinem Vorgänger Jan-Henning Himborn, der ihn 2024 in dem Job eingelernt hatte, bevor er sich zur HSG Blomberg-Lippe verabschiedete. Zentrales Thema des Gesprächs: Besteht die Möglichkeit, dass Torfrau Lara Lepschi für den Rest dieser Saison nach Halle zurückkehrt?