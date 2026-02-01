Union Halle-Neustadt droht ein langer Ausfall von Torfrau Ela Szott. Auch Marijana Ilic ist verletzt. Sportchef Felix Gühlcke sucht deshalb nach Ersatz. So ist der Stand.

Sportchef Felix Gühlcke (r.) sucht eine neue Keeperin für die Wildcats. Auch das Wort von Torfrauentrainer Andreas Wiese wird dabei Gewicht haben.

Halle/MZ/TG. - Der erste Anruf ging raus an seinen Mentor. Als Felix Gühlcke und die Wildcats am Samstagabend auf der Rückreise vom Spiel beim VfL Oldenburg waren, telefonierte der Sportchef der halleschen Bundesliga-Handballerinnen mit seinem Vorgänger Jan-Henning Himborn, der ihn 2024 in dem Job eingelernt hatte, bevor er sich zur HSG Blomberg-Lippe verabschiedete. Zentrales Thema des Gesprächs: Besteht die Möglichkeit, dass Torfrau Lara Lepschi für den Rest dieser Saison nach Halle zurückkehrt?