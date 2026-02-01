Eil
Neues Projekt zum Mansfelder Bergbau „Bergmännisches Gedächtnis“ soll das Erbe des Mansfelder Bergbaus bewahren
Gesteinsproben, Mineralien, historische Dokumente: In einem neuen Projekt sollen Zeugnisse des Bergbaus in Mansfeld-Südharz erfasst und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
01.02.2026, 16:15
Eisleben/MZ - „Wir möchten das reiche bergmännische und geologische Erbe der Region Mansfeld-Südharz dauerhaft bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich machen“, sagt Andreas Kamradt. Der promovierte Geologe ist Leiter des neuen Projekts „Bergmännisches Gedächtnis“.