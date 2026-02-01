weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Eisleben
    4. >

  4. Neues Projekt zum Mansfelder Bergbau: „Bergmännisches Gedächtnis“ soll das Erbe des Mansfelder Bergbaus bewahren

Eil
Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans für 2011? Das könnte hinter dem Brandanschlag auf den HFC-Bus stecken
Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans für 2011? Das könnte hinter dem Brandanschlag auf den HFC-Bus stecken

Neues Projekt zum Mansfelder Bergbau „Bergmännisches Gedächtnis“ soll das Erbe des Mansfelder Bergbaus bewahren

Gesteinsproben, Mineralien, historische Dokumente: In einem neuen Projekt sollen Zeugnisse des Bergbaus in Mansfeld-Südharz erfasst und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Von Jörg Müller 01.02.2026, 16:15
Das Erbe des Mansfelder Bergbaus - hier die Halde des ehemaligen Thälmannschachts - soll bewahrt werden.
Das Erbe des Mansfelder Bergbaus - hier die Halde des ehemaligen Thälmannschachts - soll bewahrt werden. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Eisleben/MZ - „Wir möchten das reiche bergmännische und geologische Erbe der Region Mansfeld-Südharz dauerhaft bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich machen“, sagt Andreas Kamradt. Der promovierte Geologe ist Leiter des neuen Projekts „Bergmännisches Gedächtnis“.