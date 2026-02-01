Richard Diebes ist elf und hat sich jetzt mit Pop-Titeln bei „Jugend musiziert“ bis ins Landesfinale getrommelt. Auch andere Talente aus Mansfeld-Südharz holten erste Preise.

Richard Alexander Diebes aus Großleinungen steht jetzt im Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“.

Sangerhausen/MZ. - Richard Alexander Diebes ist gerade erst elf geworden, am Schlagzeug sitzt er aber schon seit sechs Jahren. „Meine Familie ist allgemein ziemlich musikalisch. Da war einfach klar, dass ich auch ein Instrument lernen muss“, erzählt der Fünftklässler und grinst. „Und da habe ich mich halt fürs Schlagzeug entschieden.“