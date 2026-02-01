weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Sangerhausen
    4. >

  4. Schüler am Schlagzeug: Mit Tina Turner aus Mansfeld-Südharz zum Landeswettbewerb

Eil
Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans für 2011? Das könnte hinter dem Brandanschlag auf den HFC-Bus stecken
Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans für 2011? Das könnte hinter dem Brandanschlag auf den HFC-Bus stecken

Schüler am Schlagzeug Mit Tina Turner aus Mansfeld-Südharz zum Landeswettbewerb

Richard Diebes ist elf und hat sich jetzt mit Pop-Titeln bei „Jugend musiziert“ bis ins Landesfinale getrommelt. Auch andere Talente aus Mansfeld-Südharz holten erste Preise.

Von Grit Pommer 01.02.2026, 10:11
Richard Alexander Diebes aus Großleinungen steht jetzt im Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“.
Richard Alexander Diebes aus Großleinungen steht jetzt im Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“. Foto: G. Pommer

Sangerhausen/MZ. - Richard Alexander Diebes ist gerade erst elf geworden, am Schlagzeug sitzt er aber schon seit sechs Jahren. „Meine Familie ist allgemein ziemlich musikalisch. Da war einfach klar, dass ich auch ein Instrument lernen muss“, erzählt der Fünftklässler und grinst. „Und da habe ich mich halt fürs Schlagzeug entschieden.“