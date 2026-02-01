Hausärzte stehen Rede und Antwort In Eckartsberga angekommen - Dr. Daniela Wartini über Bluthochdruck und Telemedizin

Seit rund einem Jahr leitet Dr. Daniela Wartini eine Hausarztpraxis in Eckartsberga. Was sie an ihrer Arbeit schätzt, wie sie mit den Patienten fühlt und worin die „Kunst“ eines gesunden Lebens liegt - das verrät sie Tageblatt/MZ.