  4. Hausärzte stehen Rede und Antwort: In Eckartsberga angekommen - Dr. Daniela Wartini über Bluthochdruck und Telemedizin

Seit rund einem Jahr leitet Dr. Daniela Wartini eine Hausarztpraxis in Eckartsberga. Was sie an ihrer Arbeit schätzt, wie sie mit den Patienten fühlt und worin die „Kunst“ eines gesunden Lebens liegt - das verrät sie Tageblatt/MZ.

Von Michael Heise 01.02.2026, 15:56
Im Freizeit-Outfit stellt sich Dr. Daniela Wartini in ihrer Praxis in Eckartsberga dem Fotografen. Zur Sprechstunde aber wird’s konventioneller. Weißkittel? „Kommt nicht infrage“, sagt sie. (Foto: Torsten Biel)

Eckartsberga - Wenn es einen Preis für das schönste Wartezimmer gäbe, Dr. Daniela Wartini in Eckartsberga hätte einen sicher. Ein großes Salzwasser-Aquarium ziert den Raum, der hochwertig wie raffiniert eingerichtet wurde. An der Wand hängt eine Riesen-Kuckucksuhr.