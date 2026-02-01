weather bedeckt
Unangekündigte Besuche Nach Hinweisen von Kunden: Stadtwerke Dessau warnen vor Betrügern an der Haustür

Die Stadtwerke Dessau warnen vor Betrügern an der Haustür. Wie diese vorgehen und worauf Sie jetzt achten sollten.

Von Robert Horvath Aktualisiert: 01.02.2026, 15:08
Stadtwerke Dessau warnen vor Betrugsmasche. (Foto: imago images/Markus van Offern)

Dessau-Roßlau/MZ. - In Dessau-Roßlau sind derzeit offenbar Betrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter von Energieversorgern und Stadtwerken ausgeben. Wie Stadtwerke-Sprecherin Claudia Pittermann mitteilte, führen diese unangekündigte Haustürbesuche durch und versuchen, sich Zutritt zu Wohnhäusern zu verschaffen. Dabei führten sie „teils aggressive Produktberatungen“ durch.

Die Stadtwerke Dessau warnen in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor der Weitergabe sensibler Daten. „Kunden sollten keine Informationen wie Kundennummern, Zählernummern sowie Vertrags- oder Bankdaten an Personen herausgeben, die sich nicht eindeutig ausweisen können oder deren Auftrag nicht klar nachvollziehbar ist.“ Eigene Mitarbeiter kündigten ihre Besuche in der Regel im Voraus an und seien jederzeit in der Lage sich mit einem offiziellen Firmenausweis auszuweisen.

Wer den Verdacht hat, Opfer eines Betrugs geworden zu sein, wird gebeten, dies umgehend telefonisch unter 0800 899 1500 zu melden.