Zeitz/MZ - Mutwillige Zerstörung undRandale am Zeitzer Schwanenteich. Wie die Polizei am Wochenende mitteilt, wurden parkende Autos und Klingelanlagen beschädigt. Im Zeitraum von Donnerstag, 18.00 Uhr, bis Freitag, 10.30 Uhr, kam es am Schwanenteich in Zeitz zu mehreren Sachbeschädigungen, so heißt es im Polizeibericht. Dabei wurden an abgestellten Fahrzeugen sowie an einer Klingelanlage Beschädigungen festgestellt. Die Taten wurden durch bislang unbekannte Täter begangen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.