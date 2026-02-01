Eil
Infrastruktur im Burgenlandkreis Mehr tun fürs Radeln - Wie Naumburger Gemeinderat über neue Wege und altes Konzept debattiert
Die Stadt Naumburg wird Mitglied in der AG fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt. Im Gemeinderat reißt Kritik an Versäumnissen nicht ab. Was hingegen Ortsteile im Südwesten planen und Naumburg an der Rudelsburg vorhat.
01.02.2026, 16:14
Naumburg - Alles begann mit der Einwohnerfragestunde. Hans-Martin Ilse, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, erinnerte zu Beginn der Sitzung des Naumburger Gemeinderates an einen Beschluss vor fünf Jahren.