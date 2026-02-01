weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Infrastruktur im Burgenlandkreis: Mehr tun fürs Radeln - Wie Naumburger Gemeinderat über neue Wege und altes Konzept debattiert

Eil
Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans für 2011? Das könnte hinter dem Brandanschlag auf den HFC-Bus stecken
Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans für 2011? Das könnte hinter dem Brandanschlag auf den HFC-Bus stecken

Infrastruktur im Burgenlandkreis Mehr tun fürs Radeln - Wie Naumburger Gemeinderat über neue Wege und altes Konzept debattiert

Die Stadt Naumburg wird Mitglied in der AG fahrradfreundliche Kommunen Sachsen-Anhalt. Im Gemeinderat reißt Kritik an Versäumnissen nicht ab. Was hingegen Ortsteile im Südwesten planen und Naumburg an der Rudelsburg vorhat.

Von Constanze Matthes 01.02.2026, 16:14
Im Naumburger Gemeinderat wurde zuletzt ausführlich über Radwege und sicheres Radfahren gesprochen.
Im Naumburger Gemeinderat wurde zuletzt ausführlich über Radwege und sicheres Radfahren gesprochen. (Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild)

Naumburg - Alles begann mit der Einwohnerfragestunde. Hans-Martin Ilse, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, erinnerte zu Beginn der Sitzung des Naumburger Gemeinderates an einen Beschluss vor fünf Jahren.