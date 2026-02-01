Der mutmaßliche Brandanschlag auf den Bus des HFC sorgt für Entsetzen. Die Ermittlungen sind angelaufen. Ein Verdacht liegt nahe.

Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans für 2011? Das könnte hinter dem Brandanschlag auf den HFC-Bus stecken

Der ausgebrannte Bus des HFC, im Hintergrund die Skyline von Frankfurt

Frankfurt (Main)/Halle/MZ - Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf den Bus des Halleschen FC in Frankfurt am Main sorgt für einen Schockzustand im Verein. „Wir sind tief erschüttert und fassungslos über den Angriff“, teilte der Fußball-Regionalligist am Sonntagvormittag mit. Er überschreite jede Grenzen.