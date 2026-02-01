Eil
Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans für 2011? Das könnte hinter dem Brandanschlag auf den HFC-Bus stecken
Mannschaftsbus des HFC in Frankfurt am Main angezündet und ausgebrannt
Brandermittler der Polizei sichern Spuren Racheaktion von Eintracht-Frankfurt-Fans für 2011? Das könnte hinter dem Brandanschlag auf den HFC-Bus stecken
Der mutmaßliche Brandanschlag auf den Bus des HFC sorgt für Entsetzen. Die Ermittlungen sind angelaufen. Ein Verdacht liegt nahe.
Aktualisiert: 01.02.2026, 14:39
Frankfurt (Main)/Halle/MZ - Ein mutmaßlicher Brandanschlag auf den Bus des Halleschen FC in Frankfurt am Main sorgt für einen Schockzustand im Verein. „Wir sind tief erschüttert und fassungslos über den Angriff“, teilte der Fußball-Regionalligist am Sonntagvormittag mit. Er überschreite jede Grenzen.