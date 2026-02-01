Der Schweizer Franjo von Allmen feiert wenige Tage vor der Eröffnung der Winterspiele einen Heimsieg. Ski-Superstar Marco Odermatt verpasst das Podest, das deutsche Trio die Top Ten.

Crans-Montana - Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen hat das letzte alpine Ski-Rennen vor den Olympischen Winterspielen in Italien gewonnen. Der Schweizer triumphierte bei der Abfahrt im heimischen Crans-Montana vor dem Südtiroler Dominik Paris und dem US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle. Von Allmens Teamkollege, der viermalige Gesamtweltcupsieger und langjährige Alpin-Dominator Marco Odermatt, musste sich mit Rang vier begnügen.

Die deutschen Starter verpassten die Top Ten deutlich. Luis Vogt fuhr auf Rang 18, auch Simon Jocher als 21. holte immerhin noch Weltcup-Punkte. Routinier Romed Baumann musste sich mit Platz 31 begnügen.

Emotionale Tage in Crans-Montana

Auch im Super-G der Frauen am Samstag hatte es durch Malorie Blanc einen Heimsieg gegeben. Es war ein emotionales Wochenende für die Schweizer, nachdem es in der Silvesternacht in einer Bar in dem Wintersportort zu einer Feuerkatastrophe mit 40 Toten und zahlreichen Verletzten gekommen war.

Die Winterspiele in Norditalien werden am kommenden Freitag eröffnet. Die Rennen der Männer finden in Bormio, die der Frauen in Cortina d'Ampezzo statt.