Die Geduld der Fans ist bei den Königlichen allmählich am Ende. Nach den Pleiten in Pokal und Champions League gibt es auch fast einen Rückschlag in der Meisterschaft.

Madrid - Real Madrid hat einen weiteren Patzer in der spanischen Liga gerade noch abgewendet. Die Königlichen kamen gegen den Abstiegskandidaten Rayo Vallecano durch ein spätes Elfmetertor gerade noch zu einem 2:1 (1:0), mussten sich aber trotzdem viele Pfiffe gefallen lassen. Erst am Mittwoch hatte Real in der Champions League bei Benfica Lissabon 2:4 verloren und den direkten Achtelfinal-Einzug verpasst.

Auch nach der Trennung von Xabi Alonso vor gut drei Wochen ist es unter Nachfolger Alvaro Arbeloa nicht besser geworden. In den sechs Spielen gab es unter anderem das peinliche Pokal-Aus beim Zweitligisten Albacete Balompie.

Durch das 2:1 gegen Vallecano liegt Real in der Tabelle aber weiter nur einen Punkt hinter Spitzenreiter FC Barcelona. Vinícius Junior hatte Real nach 15 Minuten in Führung gebracht, doch Jorge de Frutos gelang kurz nach der Pause der Ausgleich (49.). Erst in der zehnten Minute der Nachspielzeit traf Mbappé per Foulelfmeter. Die Schlussphase mussten die Gäste nach der Roten Karte für Pathé Ciss (80.) in Unterzahl agieren, dazu gab es unmittelbar vor dem Ende noch die Gelb-Rote Karte für Pep Chavarria (90.+13).