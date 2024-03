Am Donnerstag war Welt-Down-Syndrom-Tag. Diana Stary, eine Mutter aus Pfaffendorf, berichtet von ihren Erfahrungen und warum sie gern ins Köthener Eiscafé Venezia geht.

Köthen/MZ. - Paul hat gute Laune. Klar, es gibt auch ein Schokoeis für ihn. Der Sechsjährige hat das Down-Syndrom und ist mit seinen Eltern Diana und David Stary im Eiscafé Venezia am Halleschen Turm. Wie so oft, Paul ist hier seit Jahren quasi Stammkunde, erklärt seine Mutter. Im Fenster des Cafés hängt ein Plakat: Es zeigt ein Foto von Paul und weist auf den Welt-Down-Syndrom-Tag am 21. März hin.