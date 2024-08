Köthen/MZ. - Die Stadt Köthen hat wegen des baufälligen und seit Monaten großräumig abgesperrten ehemaligen Möbelkaufhauses in der Fußgängerzone jetzt Amtshilfe in Anspruch genommen. Wie Oberbürgermeisterin Christina Buchheim auf MZ-Nachfrage am Mittwoch erklärt, würde man derzeit über die deutsche Botschaft Kontakt zu den Erben der Immobilie, die offenbar in Israel ansässig sind, aufnehmen und die offizielle Aufforderung zum Rückbau des Gebäudes auf diesem Weg zustellen lassen. Noch habe man allerdings keinen Zustellnachweis erhalten, informiert die Rathauschefin.

